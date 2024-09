Palermo, risarciti i negozi rovinati dai lavori dell’Anello ferroviario

In via Sicilia e in viale Lazio, a Palermo, il cantiere per la fermata dell'anello ferroviario ha combinato danni. Molti danni. Negozi chiusi, artigiani che hanno dovuto sloggiare, attività che hanno subito la perdita totale della clientela. Le attività commerciali presenti in zona hanno lamentato di aver subito una rilevante contrazione del fatturato facendo a quel punto l’unica cosa che potevano fare: una causa. E vincendola. Hanno dimostrato che le transenne, gli spazi ristretti che non consentivano nemmeno la consegna delle merci, passaggi pedonali angusti hanno scoraggiato la clientela abituale. A questa si aggiungano rumori, polvere, esalazioni. Il tutto estenuato dal mancato rispetto del fine-lavori, andati molto oltre i termini fissati. Ora i risarcimenti. La fetta più grossa finisce a quello che un tempo si chiamava Bar Sicilia (oggi rilevato dalla famiglia Magrì).

Hanno chiamato a processo Tecnis, Rfi e Italferr, ritenendoli responsabili per non aver vigilato sull’operato dell’appaltatrice, per aver mantenuto «un atteggiamento di incomprensibile inerzia e per aver omesso di adottare le misure necessarie a scongiurare l’aggravamento dei danni», e il Comune «per aver omesso di vigilare – una volta emanata l’ordinanza del 16 aprile del 2015 – nella sua qualità di proprietario delle strade, in modo tale che i lavori fossero eseguiti nei tempi previsti e nel rispetto delle più elementari regole di diligenza, prudenza e perizia». Alla fine sono arrivate le condanne. Una botta - solo per il Comune - di 202 mila euro. Il resto sarà a carico degli altri soccombenti. Palazzo delle Aquile ora deve sborsare il dovuto attraverso un debito fuori bilancio che l'omonima commissione ha già licenziato e ora si attende il passaggio in Consiglio comunale.