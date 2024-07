Ex Fiat di Termini Imerese, arriva l'incontro decisivo per la riapertura dello stabilimento

L'accordo sullo stabilimento ex Fiat di Termini Imerese è vicino, Lo dice l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, che rivendica all'attività degli uffici da lui guidati il fatto che si siano «riaccesi i riflettori su una questione che in passato è stata caratterizzata da promesse non mantenute, creando aspettative deluse tra i lavoratori e la comunità locale. La Regione e la Pelligra Holding - rende noto Tamajo - hanno confermato la volontà di trovare una soluzione definitiva. Siamo determinati a garantire una gestione chiara, in collaborazione con l’Inps, e a lavorare con tutte le parti coinvolte per raggiungere un accordo la prossima settimana che possa finalmente dare il via a un vero e proprio percorso di rilancio industriale per il territorio». L'assessore esprime la sua soddisfazione per «il progresso compiuto nella risoluzione della vertenza ex Fiat ed ex Blutec di Termini Imerese», che da dieci anni si trascina in attesa della riapertura dello stabilimento industriale.