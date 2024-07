Road show di Fincantieri a Palermo, Tamajo: «Pronti a mettere in campo tutte le misure per creare occupazione»

«La Regione Siciliana riconosce l’importanza strategica di Fincantieri nel panorama industriale e occupazionale della nostra regione. Siamo fermamente convinti che la collaborazione con una realtà di tale rilievo possa rappresentare un volano fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della Sicilia». Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, partecipando oggi al roadshow organizzato dalla società di cantieristica navale al Molo Trapezoidale di Palermo.

«Siamo pronti a mettere in campo tutte le misure necessarie - ha proseguito Tamajo - per creare le condizioni affinché Fincantieri possa consolidare e rafforzare la propria presenza sull’Isola, con l’obiettivo di creare significative opportunità di sviluppo e occupazione nell’Isola. Lavoreremo in sinergia con l’azienda per facilitare l’accesso a incentivi, supporti logistici e infrastrutturali, oltre a promuovere una formazione professionale mirata che possa rispondere alle esigenze specifiche del settore. Il governo Schifani è impegnato a sostenere progetti che possano incrementare la competitività del territorio, attrarre investimenti e valorizzare le risorse locali. Crediamo fermamente che l’industria cantieristica possa diventare uno dei pilastri portanti dell’economia siciliana e lavoriamo quotidianamente per trasformare questa visione in concreta realtà».