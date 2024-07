Alfa Romeo Junior Veloce debutta a Palermo con il gruppo Nuova Sicilauto

Alfa Romeo ha svelato la nuova Junior Veloce, una compatta sportiva equipaggiata con un motore elettrico da 280 CV. Questo modello innovativo promette prestazioni eccezionali grazie a interventi specifici come sterzo calibrato, assetto ribassato, barre antirollio, e freni ad alte prestazioni.

L'anteprima esclusiva della Junior Veloce si terrà a Palermo presso la concessionaria Gruppo Nuova Sicilauto (viale Lazio 137), martedì 9 luglio alle 18.30. Questo evento offrirà l'opportunità unica di scoprire da vicino la nuova vettura, progettata per massimizzare il piacere di guida e la performance.

Il motore elettrico da 280 CV garantisce una risposta rapida e una guida fluida, mentre il differenziale Torsen e gli pneumatici specifici per veicoli elettrici assicurano un’aderenza eccellente su strada. Gli ingegneri di Alfa Romeo hanno lavorato su ogni dettaglio per creare un’auto che unisce innovazione e tradizione, offrendo un’esperienza di guida senza precedenti.

L'appuntamento firmato Gruppo Nuova Sicilauto rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati del marchio e delle auto sportive, che potranno così toccare con mano il futuro della mobilità elettrica secondo Alfa Romeo.