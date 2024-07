Le lenticchie di Ustica vittime di crisi idrica e fauna selvatica

Non solo frutta, grano, ortive e olivi: la siccità sta mietendo vittime pure tra i legumi, in particolare tra le lenticchie di Ustica, seppur in maniera indiretta. A lanciare l’Sos è Coldiretti Sicilia, puntando il dito verso la fauna selvatica e i colombacci, che a causa dell’aridità trovano cibo solo nei campi seminati, «con la conseguenza che non si è praticamente raccolto nulla e si teme anche per la prossima semina». Un problema, quello degli “attacchi” animali, denunciato da tempo, ma adesso amplificato dalla crisi idrica, tanto che la lenticchia usticese, la più piccola d’Italia, inserita nella lista di Slow Food tra i prodotti in via d’estinzione, «è stata quasi completamente cancellata».

