Taxi e noleggio con conducente, nasce il registro elettronico per smascherare gli abusivi: ecco come iscriversi

Il Registro, che sarà accessibile agli operatori taxi e Ncc, nonché ai Comuni, agli Umc e agli organi di controllo, contiene gli estremi delle imprese esercenti l’attività di trasporto pubblico locale non di linea e i dati relativi ai contratti stipulati. È previsto per le imprese un termine di novanta giorni per l’iscrizione nel Registro, il quale, dopo le verifiche del ministero, sarà pienamente operativo tra centottanta giorni. Questo decreto, specifica il ministero, «si inserisce in un quadro complessivo e finalizzato a migliorare i servizi a vantaggio dei cittadini, così come più volte chiarito dal vicepremier e ministro Matteo Salvini».

Firmato il decreto che istituisce il Registro informatico pubblico nazionale (Rent) delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, motocarrozzetta e natante a motore. Lo rende noto il Mit, spiegando che servirà a realizzare un quadro complessivo delle licenze taxi e delle autorizzazioni Ncc sull’intero territorio nazionale e a consentire una efficiente regolazione del mercato, smascherando i fenomeni di abusivismo.

Il Comune di Palermo esprime soddisfazione per l’entrata in funzione della piattaforma, istituita nel lontano 2011 e mai attivata. «Gli operatori - commenta l’assessore comunale alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti - dovranno iscriversi entro 90 giorni e, poi, entro sei mesi il registro sarà pienamente operativo. Esprimo soddisfazione per un decreto che mira a contrastare il fenomeno dell’abusivismo e, al tempo stesso, a offrire un miglior servizio ai cittadini e agli operatori».

Secondo l’assessore, «questo importante strumento, nel quale saranno riportati gli estremi di tutti gli operatori di servizio di trasporto pubblico in concessione (taxi, noleggio con conducente, motocarrozzette e natanti) servirà soprattutto agli organi di controllo, che potranno effettuare verifiche e accertamenti in modo immediato e trasparente. Il registro sarà, inoltre, un importante strumento di pianificazione per i comuni».

L’iter è ancora da concludere. «Attendiamo la firma - conclude Forzinetti - degli altri due decreti, quello sul foglio di servizio per il noleggio con conducente, nonché quello relativo alle piattaforme digitali di intermediazione, temi sui quali ci battiamo da tempo insieme alla categoria, al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo, regolare il fenomeno delle autorizzazioni Ncc in Sicilia e fornire un servizio trasparente e di qualità ai cittadini».