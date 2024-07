Contro gli infortuni sul lavoro Sicindustria indica la strada: «Formazione e norme chiare per invertire la rotta»

Il 2024 non si è di certo aperto bene. Tra gennaio e maggio, secondo gli ultimi dati Inail, sono infatti già oltre 11 mila le denunce di infortunio sul lavoro in Sicilia, di cui 29 quelle mortali (14 nel solo mese di maggio). Un numero inaccettabile. Di questo, ma soprattutto di come invertire la rotta, si è discusso al Marina Convention Center di Palermo, in occasione dell’incontro «Verso nuovi standard di sicurezza: tecnologie e normative per la protezione sul lavoro - Criteri di scelta ed utilizzo di dpi e dpc», organizzato da Sicindustria in collaborazione con Neos e Aifos, con il sostegno di Genesi Protection, Ecol Sea e Safe e con il patrocinio di Inail, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Ordine degli Ingegneri e Ordine dei Periti Industriali della provincia di Palermo.

«La sicurezza sul lavoro - ha commentato il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo - rappresenta un valore, oltre che un fattore di competitività e di crescita. Non è possibile assicurare dignità al lavoro se non in condizioni di sicurezza, ma la sicurezza non si raggiunge una volta per sempre. Servono informazione e formazione che sono gli ingredienti base per la prevenzione, perché determinano comportamenti corretti. È per questo che incontri come quello di oggi sono fondamentali perché permettono di intervenire sulla conoscenza degli standard di sicurezza puntando sulla formazione non soltanto delle imprese ma anche e soprattutto dei lavoratori. Detto questo, vorrei fare due considerazioni che ritengo fondamentali. La prima riguarda la forma che purtroppo regna in materia di sicurezza: troppi adempimenti, troppa carta, troppe attestazioni e poca sostanza. È ora di cambiare passo attuando prassi condivise con le parti sociali, dialogando con gli organi di vigilanza e contando su norme chiare, certe e facilmente attuabili. La seconda riguarda i lavoratori che, spesso, decidono di cambiare posto di lavoro spinti dalla crescita professionale o da una retribuzione più alta. A loro dico di mettere al primo posto nella scelta l'investimento che l’azienda fa in materia di sicurezza. Solo così potremo far crollare quelle percentuali drammatiche che purtroppo ancora registriamo».