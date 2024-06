Incidenti sul lavoro in Sicilia, sindacati in allarme: solo quattro mesi fa un altro operaio morto a Campofelice

I sindacati in allarme per gli incidenti sul lavoro. «È il secondo operaio morto a Campofelice di Roccella, da febbraio a giugno - dichiara il segretario generale della Fillea Cgil Palermo, Piero Ceraulo - e sono solo passati quattro mesi. Questo dimostra che le nostre denunce hanno fondatezza, sono reali, e che in alcuni territori della provincia si lavora in condizioni di anarchia, le regole non vengono rispettate. Naturalmente aspettiamo l’esito delle indagini per fare chiarezza su quanto è accaduto».

La Fillea è in attesa di conoscere la dinamica esatta dell’incidente e gli esiti degli accertamenti di carabinieri e della magistratura, che ha aperto un fascicolo, mentre si fa strada l’ipotesi che l’operaio possa essere precipitato per un malore. La Fillea Cgil Palermo esprime solidarietà e vicinanza alla famiglia della vittima. «Chiediamo al prefetto Mariani di convocare subito un tavolo per dare un segnale concreto perché non possiamo continuare a raccontare tragedie che sono diventato ormai costanti - aggiunge Ceraulo -. In linea con il lavoro di supporto che abbiamo fatto in questi mesi, la Fillea si metterà a disposizione delle famiglie, alle quali va la nostra solidarietà e vicinanza. Adesso come ieri c’è tanta rabbia e tanto dolore e diciamo basta».