Incidente sul lavoro a Campofelice di Roccella: un operaio cade da un’impalcatura e muore

Un nuovo tragico incidente sul lavoro in provincia di Palermo, stavolta a Campofelice di Roccella. Un operaio di 64 anni, Giovanni Terrana, ha perso la vita dopo essere caduto da una impalcatura. Stava eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione su un edificio che si trova in via Belvedere, quando per cause ancora da accertare ha perso l'equilibrio ed è precipitato.

I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno tentato in tutti i modi di salvarlo, ma le ferite si sono rivelate gravissime e non è stato possibile rianimarlo. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri e i tecnici dell’Asp: in fase di accertamento la situazione lavorativa dell'operaio e la presenza, o meno, dei dispositivi di sicurezza obbligatori per lo svolgimento dell'intervento. Le indagini sono coordinate dalla procura di Termini Imerese, che ha aperto un’inchiesta.