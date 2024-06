Palermo, sconti e bonus riciclando la plastica: arrivano 40 eco-compattatori per bottiglie e flaconi

Sconti e bonus riciclando la plastica: oggi a Palermo è possibile grazie ai nuovi 40 ecocompattatori per bottiglie e flaconi che arrivano in tutte le circoscrizioni del capoluogo. Progetto possibile grazie alla sinergia tra Rap, amministrazione comunale e il consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica Corepla, presentato questa mattina (18 giugno) in piazza Politeama. I macchinari saranno disposti lungo tutti i punti nevralgici della città: basterà avere con sé le bottiglie Pet, con etichetta ben leggibile, per avviare facilmente il riciclo e usufruire di sconti e bonus, «che nei prossimi mesi - spiega il presidente di Rap Giuseppe Todaro - stiamo pensando di estendere anche sula tassa della Tari». Si cerca dunque di incentivare il più possibile la popolazione al riciclo e al corretto conferimento dei rifiuti e «in questo caso della plastica che ha un peso importantissimo - prosegue Todaro - speriamo di migliorare la cultura del riciclo».