Sicily by Car sbarca in Spagna, costituita una società per l'aeroporto di Ibiza: «Ma cerchiamo altre opportunità sul territorio iberico»

Sicily by Car, la società palermitana quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori nel settore dell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, ha annunciato la costituzione avvenuta oggi di Sicily by Car Spain, S.L. Con sede a Barcellona, Sicily by Car Spain ha un capitale sociale pari a 100 mila euro ed è interamente controllata da Sicily by Car Spa.

«L’ingresso di Sicily by Car in Spagna, con la costituzione di una società ad hoc - commenta Tommaso Dragotto (nella foto), presidente e amministratore delegato di Sicily by Car -, è un ulteriore passo concreto verso il progetto di internazionalizzazione intrapreso con determinazione e successo che segue la nostra recente entrata nel mercato croato e portoghese. Saremo operativi presso l’aeroporto di Ibiza a partire dal 2025 ma è nostra intenzione continuare ad esplorare nuove opportunità per accrescere la nostra presenza su suolo iberico».

Del resto, l’internazionalizzazione dell’azienda procede in vari paesi. Proprio ieri (28 maggio) la società ha reso noto di avere perfezionato l’acquisto del 100 per cento del capitale sociale di Nova Gratia d.o.o. e di Auto Dalmacija d.o.o., entrambe società di diritto croato con sede a Trogir (Croazia).

L’operazione è considerata altamente strategica e consente a Sicily by Car di compiere un ulteriore passo avanti nel processo di internazionalizzazione su scala europea in Paesi ad alto valore aggiunto sia per il noleggio leisure sia per il B2B.