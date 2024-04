Sicily by Car acquista il 100 per cento del capitale di due società croate

La palermitana Sicily by Car (SBC:IM), società quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori nel settore dell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, annuncia di aver sottoscritto con gli azionisti di Nova Gratia d.o.o. e di Auto Dalmacija d.o.o., entrambe società di diritto croato con sede a Trogir, in Croazia, un accordo vincolante per l’acquisto del 100 per cento del capitale sociale delle due società. L’operazione porta la società siciliana nel mercato croato ed è stata annunciata proprio con la frase «Siamo in Croazia» su una foto postata sulla pagina Facebook.