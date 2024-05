Siglato l'accordo tra UniCredit e l'Associazione italiana città della ceramica

UniCredit e l’associazione italiana città della ceramica - Aicc hanno siglato un accordo, limitato al territorio siciliano «per affiancare le aziende del territorio, supportandole nella realizzazione degli investimenti e nel loro percorso di crescita, al fine di rafforzarne le potenzialità di sviluppo», afferma una nota della banca.

L’associazione riunisce i Comuni di «affermata tradizione ceramica che abbiano ottenuto tale riconoscimento dal consiglio nazionale ceramico istituito presso il ministero dello Sviluppo Economico e persegue l’obiettivo della creazione di una rete nazionale delle città dove storicamente è venuta a svilupparsi una significativa attività ceramicola, in maniera tale che tra le singole comunità possano stabilirsi rapporti di reciproco scambio informativo, di fattiva collaborazione alle attività di sostegno della loro tradizione ceramica, nonché di ausilio ad una migliore conoscenza in ambito nazionale ed internazionale», prosegue la nota.

In Sicilia i Comuni che fanno parte dell’associazione sono: Burgio, Caltagirone, Collesano, Monreale, Santo Stefano di Camastra, Sciacca.