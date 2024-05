Mediobanca Premier apre la nuova filiale Wealth di Palermo

Una nuova realtà bancaria si è recentemente affacciata nel panorama locale. Stiamo parlando di Mediobanca Premier, la banca dedicata alla gestione dei risparmi e degli investimenti delle famiglie italiane, con un interesse particolare per professionisti e imprenditori. Per la prima volta, il prestigioso brand di Mediobanca, l’istituto fondato nel 1946 da Raffaele Mattioli ed Enrico Cuccia e da sempre il partner finanziario delle grandi e medie imprese italiane, appare su strada attraverso Mediobanca Premier, un nuovo brand che fonde due asset di valore. Da un lato, la competenza di oltre 70 anni di Mediobanca sui mercati finanziari, dall'altro, l'esperienza di CheBanca, che in 15 anni ha tracciato un percorso di evoluzione e crescita, sostenuto oggi da una piattaforma digitale e multicanale di eccellenza e da un'offerta qualificata di gestione e consulenza dei patrimoni. Oggi (13 maggio 2024), alla presenza del vice-direttore generale e direttore centrale commerciale Gianluca Talato, dell’Area Manager Salvatore Fisicaro e del Responsabile della filiale Antonio Messina, è stata inaugurata la nuova filiale Wealth di Palermo in via della Libertà, 26. La filiale si distingue , oltre che per il nuovo logo, per eleganza, privacy e funzionalità nell’attività di consulenza, in coerenza con il focus nella gestione dei patrimoni, al centro del modello di Mediobanca Premier.

Non si tratta però di un semplice rebranding, ma di un nuovo ambizioso progetto, come testimoniato dall’Area Manager Salvatore Fisicaro: «Con Mediobanca Premier ci rivolgeremo a una fascia di clienti più alta attraverso lo sviluppo di una nuova offerta e l’utilizzo di un brand che sono molto attrattivi per la clientela e per i professionisti del settore. Aspiriamo a raggiungere clienti con un patrimonio sopra 500 mila euro, siano essi famiglie, professionisti o imprenditori. Per venire incontro ai loro bisogni faremo leva su tutte le competenze del Gruppo Mediobanca. Mi riferisco in primis alle sinergie con il Corporate & Investment Banking, fondamentali per diventare attrattivi per la clientela imprenditoriale». «La nostra presenza a Palermo e nella regione – commenta Gianluca Talato vice-direttore generale e direttore centrale commerciale – conferma l’interesse verso un territorio che ospita non solo primarie multinazionali ma anche una rete fiorente di piccole e medie imprese e di laboratori artigianali. Parliamo di circa 70mila imprese famigliari nella regione a cui si aggiungono quasi 200mila partite IVA che oggi possiamo supportare al meglio nelle scelte della gestione del patrimonio, personale e aziendale, grazie a una piattaforma di Wealth Management di assoluto livello. Attualmente siamo presenti a Palermo con una rete di 6 banker e 22 consulenti finanziari, e con due filiali bancarie di cui una Wealth a cui si aggiungono due uffici dei consulenti finanziari, sempre a Palermo. Ma non escludiamo di rafforzare la nostra presenza».