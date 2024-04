Anello ferroviario di Palermo, ci sarà la metro al Politeama nella prima metà del 2025

I palermitani avranno, finalmente, la fermata dell'anello ferroviario al Politeama, che sarà pronta all'uso nella prima metà del 2025. I lavori continuano, con la fine degli interventi di opere civili che avverrà entro fine 2024, mentre la messa in esercizio ci sarà dopo autorizzazione di Ansfisa avverrà nel primo semestre 2025.

Una novità importante, quella per l'asse Giachery-Politeama-Notabartolo nell'anello ferroviario. Per il completamento dell’anello ferroviario è stato nominato anche un commissario straordinario di governo, Christian Colaneri, direttore commerciale di Rfi. La tratta oggetto dell’appalto interessa esclusivamente il tessuto urbano della città di Palermo e ha un’estesa di 1,6 km, di cui circa 800 metri in galleria naturale (galleria Paternostro, da realizzarsi con scavo meccanizzato con impiego di Tbm), include la realizzazione della nuova fermata Turrisi Colonna e Lazio, l’adeguamento della futura fermata Politeama (oggetto dell’appalto di chiusura dell’anello - I Fase, attualmente in via di ultimazione) e la connessione con la stazione Notarbartolo sul passante ferroviario.