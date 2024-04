Volotea annuncia nuovi collegamenti da Palermo verso la Francia

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, inaugura oggi (venerdì 12 aprile), la nuova rotta da Palermo verso Bordeaux, con due frequenze alla settimana, il martedì e il venerdì, e si prepara a decollare per Brest il prossimo 19 aprile, sempre con frequenza bisettimanale, il lunedì e venerdì. Si arricchisce così il bouquet di destinazioni francesi disponibili dal capoluogo siciliano.

«Grazie al collegamento in partenza oggi verso Bordeaux e a quello verso Brest, che debutterà il prossimo 19 aprile, rafforziamo ulteriormente l’asse turistico Sicilia-Francia - ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Siamo sicuri che attraverso queste nuove destinazioni contribuiremo a sostenere l’economia locale, grazie all’incremento di turisti incoming. Infatti, non solo i viaggiatori in partenza da Palermo potranno volare facilmente verso la Francia, ma tutti i turisti francesi avranno l’opportunità di scoprire le bellezze del capoluogo siciliano».