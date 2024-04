A Palermo forestali, marittimi e lavoratori edili in piazza: protesta per la sicurezza sul lavoro e per la riforma fiscale

Forestali, marittimi e portuali, metalmeccanici, lavoratori di tutti i settori privati: così la Sicilia ha risposto alla mobilitazione nazionale indetta da Cgil e Uil per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per un nuovo modello di fare impresa, per la riforma fiscale. Un amobilitazione per dire basta alle morti sul lavoro e accendere i riflettori sul problema incendi e siccità. A spingere il settore edile al fianco degli operatori della prevenzione boschiva la tragedia di Suviana, provincia di Bologna, dove due giorni fa si è verificata un’esplosione nella centrale idroelettrica. L’episodio ha smosso le sigle sindacali di Cgil e Uil, che hanno proclamato otto ore di sciopero. Ma a tenere banco sono soprattutto i forestali, che si rivolgono direttamente al presidente della Regione, Renato Schifani: «Da anni i forestali aspettano una riforma che non è mia arrivata - attacca Tonino Russo, Flai Cgil - anche questo governo l’aveva promessa ma no è ancora arrivata. Registriamo che l’anno scorso è stato un anno devastante per gli incendi e sono morti due lavoratori di 67 anni. Siamo molto preoccupati che nel 2024 possa verificarsi lo stesso dramma. Ci sono lavoratori ultra sessantenni che vanno a spegnere il fuoco e devono fare la prevenzione dei boschi».