Palermo, una rete per collocare le persone disabili nel mondo del lavoro: «Vogliamo dare il nostro contributo»

Una rete, voluta dal Centro per l’impiego di Palermo e Monreale, supportato dall’assistenza tecnica di Sviluppo Lavoro Italia, in collaborazione con la sezione territoriale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, che mette insieme tutte la parti in causa. E oggi all’incontro erano presenti tutti. A rappresentare l’Ars e la Regione Siciliana c’erano il deputato della commissione Attività Produttive Gaspare Vitrano e l’assessore alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, Nuccia Albano.

Una rete per promuovere il collocamento mirato e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità. E’ stata presentata oggi, all’istituto dei ciechi Florio-Salamone, uno sportello per le Pari opportunità, in via Praga a Palermo, aperto alle persone con disabilità, giovani con disagio, donne vittime di violenza e migranti. Individuate le loro capacità lavorative, i candidati, potranno essere inseriti nel posto di lavoro più adatto.

A dare il saluto a tutti i presenti è il presidente dell’istituto dei ciechi, Tommaso Di Gesaro che sottolinea come «il collocamento mirato sia una delle possibilità più concrete per le persone non vedenti e disabili in generale per poter accedere al lavoro. Ultimamente sono andate in crisi le professionalità tradizionali come quelle del centralinista o del massofisioterapista – continua Di Geesaro - che erano anche oggetto di collocamento obbligatorio. Bisogna puntare ad un collocamento mirato dove ogni persona, in base alle proprie capacità, possa essere avviato al lavoro giusto».

Lo sportello sarà attivo dal 22 aprile, presso il centro per l’impiego in via Praga a Palermo, (raggiungibile anche con collegamenti da remoto), e offrirà un percorso di sostegno per l’individuazione delle competenze e la scelta dell’inserimento lavorativo. A spiegarlo è Annalisa Abruzzo, rappresentante dell’ufficio legale del Centro per l’impiego di Palermo e Monreale. «In questo modo offriamo delle risposte personalizzate e individualizzate – spiega Annalisa Abruzzo -. Lo sportello, su prenotazione, darà modo alla persona di entrare in contatto con gli operatori del mercato del lavoro ma anche con psicologi, mediatori culturali, interpreti della lingua dei segni, e avere un servizio di orientamento, di profilazione e di iscrizione al collocamento mirato». Durante la conferenza stampa è stato distribuito anche materiale divulgativo in braille con tutte le informazioni sul collocamento mirato per le persone non vedenti.