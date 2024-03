Più collegamenti in bus da e per la Sicilia, ecco le nuove tratte e gli orari

Più destinazioni in bus da e per la Sicilia grazie ad Itabus, società di trasporto a lunga percorrenza su gomma, parte del gruppo Italo.

Aumentano le corse tra Palermo, Napoli e Roma, da 2 a 4 ogni giorno. Nuova partenza alle 8.40 da Palermo che si aggiunge al collegamento notturno in partenza alle 20. Nuovo arrivo nel capoluogo siciliano alle 20.55 (in aggiunta a quello delle 8 di mattina). Più destinazioni connesse anche ad Agrigento, Enna e Caltanissetta. Introdotti inoltre due collegamenti quotidiani tra Palermo e Firenze, Bologna, Milano e Bergamo, oltre a due connessioni con la Calabria con fermate a Villa San Giovanni, Vibo Valentia, Rosarno, Gioia Tauro, Palmi, Lamezia Terme, Cosenza.

Raddoppiano i viaggi da Catania verso Puglia e Calabria con 2 ulteriori servizi per un totale di 4 giornalieri (2 diurni e 2 notturni) con fermate a Villa San Giovanni, Lamezia Terme, Cosenza, Sibari, Taranto, Bari e Altamura.

Nuovo potenziamento dunque dei servizi in Calabria, Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia che saranno così connesse con il centro nord. In questo modo è possibile usufruire dei vantaggi dell'Alta Velocità e raggiungere mete di grande richiamo turistico come Pompei, Ercolano, Sorrento, Matera e Agrigento. Per la stagione estiva, poi, Itabus potenzierà il network servendo destinazioni turistiche e balneari tra cui Gallipoli, Otranto, Jesolo, Bibione, Taormina, Cefalù, Polignano a Mare.