In un'app una mappa virtuale e interattiva di Palermo con monumenti, strade, parchi

Laboratori innovativi gratuiti rivolti ai giovani (16-35 anni), dove i partecipanti saranno chiamati a collaborare per creare una app e un sito con le funzioni di mappa virtuale e interattiva di Palermo. Una mappa caratterizzata da Poi (Point of interest) come monumenti, le vie più caratteristiche e tipiche, i percorsi enogastronomici, gli eventi e le manifestazioni che vi sono in città, i percorsi ciclabili, le ville ed i parchi.

La road map di lavoro del progetto Palermo Digital Maps è stata presentata questa mattina (26 marzo) a Palermo, nei locali del Morettino Coffee Lab, al Molo Trapezoidale. L'iniziativa è risultata vincitrice dell'avviso pubblico finanziato dall'assessorato alla Famiglia della Regione Siciliana e dalla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale a valere sul Fondo politiche giovanili 2021.

«Ci sono tanti giovani pronti e che hanno voglia di spendersi per la promozione sociale sul nostro territorio», ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, intervenuto alla conferenza stampa. «Da noi - ha continuato - troveranno sempre le porte aperte, perché è dal senso di comunità che bisogna ripartire se vogliamo migliorare realmente questa nostra città lasciata per troppi anni all'incuria e all’abbandono».