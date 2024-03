Palermo, il Comune assume 5 dirigenti e 48 funzionari di vari profili

Andiamo a ciò che il programma prevede in termini di assunzioni per il 2024. Intanto l'assunzione di 5 dirigenti (di cui due a tempo indeterminato): per questi il 4 aprile si apriranno le porte del Comune che darà corso a un vecchio concorso del 2017 assumendo i vincitori presenti in graduatoria (sempre che, nel frattempo, non abbiamo trovato di meglio). Con fondi comunali, inoltre, si procederà a stabilizzare 9 funzionari (già assunti) a tempo pieno e indeterminato (4 tecnici e 5 amministrativi) con fondi comunali per una spesa supplementare di 233 mila euro. Mentre per altri 8 funzionari contabili si procederà all'integrazione oraria a 36 ore. Due centralinisti appartenenti a categorie protette saranno presi: erano entrati in causa con l'ente per l'assunzione.

Il Comune può procedere con una serie di assunzioni e aumenti di ore di lavoro a 356 impiegati. È il risultato che arriva da Roma, dove la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (Cosfel), con sede al ministero degli Interni e presieduta dal sottosegretario Wanda Ferro, ha esaminato con esito favorevole 26 delibere presentate da 23 amministrazioni, approvando complessivamente 8 rideterminazioni di dotazioni organiche, 481 assunzioni a tempo indeterminato e 62 a tempo determinato. Sono state accolte richieste provenienti da tutta Italia, ovviamente di enti che si trovano in procedura di riequilibrio, quasi tutte del Sud. Da Vibo Valentia a Lecce, da Alessandria a Palermo, da Aidone a Belmonte Mezzagno, da Riesi a Casteldaccia. La giunta di Palazzo delle Aquile l'11 marzo scorso aveva approvato il piano del fabbisogno del personale 2024/2026, trasmesso alla Cosfel la quale l'ha approvato quattro giorni fa.

È stata approvata anche la manovra di integrazione oraria a 36 ore per 356 dipendenti ex categoria C, già stabilizzati a tempo parziale (30 ore), per una costo di 304 mila euro. Su fondi React/Poc ricadono, poi, le assunzioni di 48 funzionari di vari profili, mentre sul Fondo di Solidarietà Comunale graveranno le assunzioni di 4 unità.

«L’amministrazione - commenta Dario Falzone, assessore al Personale - sta continuando la sua attività di riorganizzazione con l’inserimento di nuove forze lavoro indispensabili per un migliore funzionamento della macchina comunale, proseguendo contemporaneamente al riconoscimento del full time per quei lavoratori che da troppo tempo ne erano in attesa».

C'è poi tutto il malloppo dell'area socio assistenziale. Si sta bandendo un concorso in collaborazione col comune di Monreale e con l'aiuto dell'Università per la selezione del personale. In particolare 2 pedagogisti, 35 assistenti sociali a tempo indeterminato; altri 10 assistenti sociali e 35 educatori a tempo determinato.

Nell'ambito dell'accordo con lo Stato per il riequilibrio c'era la possibilità di assumere 20 funzionari prendendoli dalle graduatorie pronte dell'Asp. In origine il contratto era triennale rinnovabile: c'è la possibilità ora di poterli assumere a tempo indeterminato. Infine, è stata inserita l'assunzione di 40 funzionari di vari profili la cui selezione viene effettuata a Roma dal ministero nell'ambito dei fondi del ministero per la Coesione.