Ospedale Giglio di Cefalù, pubblicato un avviso per infermiere strumentista di sala operatoria

La Fondazione Ospedale Giglio di Cefalù ha pubblicato ha indetto un Avviso per infermiere strumentista di sala operatoria. Si tratta di una selezione pubblica per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria, in ordine di merito, dalla quale la Fondazione potrà attingere per stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali). Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato di diritto privato sarà applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'Aiop Aris periodo normativo ed economico 2016-2018, successive modifiche e integrazioni, e gli accordi integrativi aziendali di II livello.

L'AVVISO

I requisiti

I candidati che intendono partecipare devono essere in possesso dei seguenti requisiti: laurea in infermieristica (diploma ai sensi del d.m. 27 luglio 2000); anzianità lavorativa presso sala operatoria in qualità di strumentista non inferiore a 1 anno (attestazione di servizio) o Master Universitario quale infermiere strumentista; iscrizione all’albo Professionale; cittadinanza italiana o Eu; non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali; idoneità fisica all’impiego; curriculum vitae in formato europeo in pdf in cui sia documentata specifica attività professionale ed adeguata esperienza per il ruolo richiesto corredato di documento di identità.