Incendi in Sicilia: nel 2023 in fumo 51 mila ettari, più del doppio di tutte le altre regioni italiane messe insieme

L’incendio che pochi giorni fa ha distrutto Monte Inici, che domina Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, riducendo in cenere oltre 350 ettari di bosco e macchia mediterranea e mandando in fumo il 30 per cento degli alberi, è solo l’ultimo di una lunga serie che ha visto nel 2023 il suo annus horribilis. In Sicilia, infatti, la scorsa estate, le fiamme hanno divorato circa 51 mila ettari, nella maggior parte dei casi terreni agricoli e boschi, sferrando un duro colpo all’economia dell’Isola, con danni stimati dalla Protezione civile in decine di milioni.

Una superfice più che doppia rispetto a tutte le altre regioni italiane messe insieme. A parlare sono i dati dell’ultimo Rapporto sugli incendi boschivi realizzato dall’Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L’Isola risulta «la regione con la maggior superficie percorsa da incendi, sia come area totale, che come area a copertura esclusivamente forestale».