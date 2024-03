Università di Palermo: assunzioni per informatici, bibliotecari e linguisti

Nuove assunzioni all’università di Palermo. Le opportunità di lavoro riguardano bibliotecari, informatici ed esperti linguistici. Tutti i posti previsti, sono a tempo pieno e indeterminato. La selezione pubblica si può consultare sul sito dell’ateneo nell’area risorse umane.

I posti per bibliotecari da ricoprire sono tre, cinque quelli per tecnici informatici e due per esperti linguistici in italiano, da destinare alla scuola di lingua italiana per stranieri del dipartimento di Scienze umanistiche.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 12 del 14 aprile per via telematica utilizzando la piattaforma informatica dell’università.