Palermo, un antico pozzo alimentato dai qanat arabi sarà destinato alle coltivazioni agrumicole

L’amministratore unico di Amap, Alessandro Di Martino e Tommaso La Mantia, rappresentante dell’associazione irrigua Zappa Paceco, hanno firmato una convenzione decennale per l’utilizzo a scopo irriguo del pozzo «Gesuitico». Il pozzo, da diverso tempo non più utilizzabile per scopo idropotabile, è alimentato dall’antico sistema dei Qanat arabi presenti nella zona di Fondo Micciulla, al centro dell’Agro Palermitano, e consentirà all’associazione Zappa Paceco di potere avviare gli interventi idonei per disporre delle risorse idriche necessarie all’irrigazione delle coltivazioni agrumicole.