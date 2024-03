Palermo, riapre Famila Superstore in via Castelforte

Non è ancora primavera, ma a Palermo sboccia il nuovo Superstore Famila in via Castelforte 131. L'inaugurazione è in programma sabato 16 marzo. Rinnovato nelle ambientazioni, eleganti ed in linea con il moderno format Famila, nelle attrezzature, più pratiche e adatte alle nuove esigenze, nei layout espositivi, più funzionali e comodi.

Immutati invece, si legge in un comunicato dell'azienda, «i valori Famila. Ben solidi e chiari. Convenienza, servizio, qualità, freschezza, territorialità, modernità. Valori sui quali Famila ha costruito stabilmente la propria offerta verso i propri clienti e per i quali non è previsto nessun cambiamento».

La nota di Famila sottolinea come il fiore all’occhiello dei punti vendita sia l'ortofrutta. «Frutta e verdura selezionata con cura, pulita, tagliata e pronta per tutte le occasioni. Insalate freschissime, fantasiose e buone, pronte all’uso, per rendere ogni pasto allegro e leggero».

Nel nuovo superstore l'enoteca ha trovato una nuova sistemazione, «più elegante, ancora più assortita, con tante nuove etichette delle più pregiate case vitivinicole, con specialità regionali e nazionali», spiega Famila. Per gli appassionati di sport, alla costante ricerca del proprio wellness, aggiunge l'azienda della grande distribuzione, «un ricco assortimento di articoli salutistici, integratori, prodotti parafarmaceutici, dermocosmesi, dimagranti e tanto altro».