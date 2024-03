Sicurezza a Palermo, dalla Cgil allarme per le guardie giurate: «Vittime di troppe aggressioni»

Le guardie giurate lanciano un allarme sicurezza: a chiedere un controllo sulle condizioni in cui operano i servizi di vigilanza sul territorio, soprattutto nei luoghi maggiormente esposti, come i pronto soccorso degli ospedali, è la Filcams Cgil Palermo, che chiede l’intervento di Prefettura e Questura.

La preoccupazione, già da tempo denunciata dalla Filcams per il continuo verificarsi di episodi di aggressioni, furti e scassi, che richiedono l’intervento immediato delle guardie giurate, è aumentata dopo gli ultimi fatti di cronaca, laddove sono stati riscontrati problemi di insufficienza del personale nei presidi che devono garantire la sicurezza pubblica, ricaduti sull'incolumità fisica stessa degli operatori.

«Abbiamo contezza di guardie giurate da noi assistite che hanno riportato danni biologici permanenti a seguito delle aggressioni subite durante il loro servizio, alle quali esprimiamo tutta la nostra solidarietà e supporto per le quali, tra l’altro, stanno per avere inizio i processi penali a carico dei responsabili dei reati commessi - dichiarano il segretario generale Giuseppe Aiello e il segretario Filcams Manlio Mandalari, con delega alla vigilanza, che esprimono innanzitutto solidarietà agli addetti del comparto - e per non parlare degli ultimi ripetuti furti ad opera di malavitosi nei dipartimenti dell’Università di Palermo, che hanno visto coinvolte le guardie armate e gli addetti alla sicurezza non armata in servizio nella cittadella universitaria, che con il loro intervento hanno consentito di potere sventare furti di decine di migliaia di euro».