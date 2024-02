Liberalizzazione dell’energia elettrica, A2A a Palermo: «Ecco come funzionerà il mercato da luglio»

A2A presenta a Palermo le opportunità della concorrenza del libero mercato dell’energia elettrica in Sicilia. Il gruppo, attraverso la controllata A2A Energia, si è aggiudicato alle aste per il servizio a tutele graduali, i lotti per la fornitura, a partire dal 1° luglio, dei clienti domestici non vulnerabili delle province di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta.

«Siamo venuti ad informare i cittadini siciliani di quello che succederà dopo l'1 luglio e quello che è successo nei mesi scorsi con le aste perla liberalizzazione del mercato elettrico», spiega Andrea Cavallini, presidente e amministratore delegato di A2A Energia.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, nella sede dell’agenzia di stampa Italpress, è stato presentato il report “Chi ti tutela - Come funzionerà il mercato elettrico dopo la liberalizzazione” realizzato dall’istituto Bruno Leoni in collaborazione con A2A. Un vademecum per spiegare le nuove dinamiche di mercato, i vantaggi di un sistema basato sulla concorrenza e le forme di protezione a favore dei consumatori.