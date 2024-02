Alimentazione e panificazione, firmato il contratto integrativo regionale

Firmato questa mattina il primo contratto integrativo regionale per il comparto dell’alimentazione e della panificazione. Fra le novità più apprezzate, il lavoro a intermittenza che permette alle imprese di affrontare i momenti di maggiore produzione e un incremento sul salario per i lavoratori.

Il contratto di secondo livello è uno strumento essenziale sia per le aziende sia per le lavoratrici e i lavoratori, in grado di salvaguardare le professionalità artigiane e garantire lo sviluppo e la continuità dell’impresa. Il contratto si applica a tutte le aziende artigiane e a quelle realtà che, pur non essendo artigiane, occupano fino a 15 dipendenti.

Tra le novità principali la possibilità di applicare il lavoro a chiamata in tutti gli ambiti di applicazione del contratto, a titolo sperimentale, per un anno (dal 1° marzo di quest’anno al 28 febbraio del 2025) per un totale di 75 giornate all’anno superando il carattere soggettivo dell’età e, l’incremento dell’1,6% sul salario per il 2024 a favore delle lavoratrici e dei lavoratori.

Soddisfatti per il raggiungimento dell’intesa, i sindacati datoriali. Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai: “Abbiamo lavorato a lungo per ottenere un risultato che può definirsi storico. Finalmente anche la Sicilia ha il contratto di secondo livello nel settore dell'alimentazione e della panificazione. Con la firma di questo contratto diamo forza al nostro ruolo di rappresentanza, anche nell’artigianato si firmano i contratti e viene data dignità al nostro mondo. Vigileremo adesso, con l’osservatorio che abbiamo costituito, che i consulenti applichino il contatto e lavoreremo per chiudere accordi di secondo livello anche in altri comparti dell’artigianato”.