Palermo, veterinari assunti 10 anni fa per lavorare un’ora al giorno

Ci sono diciassette veterinari dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Palermo da oltre dieci anni assunti con contratti, udite udite, da 6 o 7 ore alla settimana , chiamati «specialisti ambulatoriali». Lavorare mediamente un’ora al giorno è roba da nulla, sia dal punto di vista dell’impegno che di quello economico. La pattuglia fa parte dell’insieme di professionisti che in tutta Italia hanno svolto nelle Asp prestazioni con contratti di convenzionamento e pagati a partita Iva. Oltre undici anni fa è scattata l’assunzione. In Sicilia qualcosa è stato fatto col passaggio nei ranghi a tempo indeterminato che ha portato a contratti decenti di 30 ore settimanali nelle Asp. Allo Zooprofilattico, invece, tutto è rimasto congelato al 2012. Aspetta e spera. E infatti non è accaduto nulla.

La giustificazione per questa mancanza è sempre la stessa, limiti di spesa imposti dalle norme nazionali e mancanza di risorse economiche. E dire, però, che di medici veterinari c’è bisogno come l’acqua e l’istituto ha bandito concorsi, negli anni, per le figure più svariate, tranne che per i medici. Quelli che servono specialmente in una struttura delicata e di grande importanza a tutela della salute come l’Istituto (lo zooprofilattico è in prima linea nella tutela del benessere dei cittadini attraverso la sorveglianza delle malattie degli animali, dello stato di salute negli allevamenti e in generale su tutto ciò che riguarda la sanità pubblica veterinaria). Nemmeno la Regione, pare, abbia risposto alle numerose richieste di aiuto in questa direzione.