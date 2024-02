Troppi locali della movida, a Palermo come altrove: per Confimprese «causa la desertificazione dei centri storici»

Confimprese individua nella presenza di un numero eccessivo di locali una delle cause della «desertificazione dei centri storici». In un documento la sezione palermitana dell’organizzazione del commercio interviene in parallelo con la presidenza nazionale.

Palermo come il resto d'Italia

Secondo Confimprese Italia, «una delle conseguenze dell’abbandono dei centri storici da parte delle microimprese commerciali e degli artigiani - si legge in un documento - è il proliferare dei pubblici esercizi che finisce per provocare almeno tre effetti negativi: la modifica morfologica dei centri storici, il nascere spontaneo di una sorta di cittadella del divertimento con la conseguenza dei fatti di violenza generati dalla malamovida, l’abbandono dei residenti a favore degli affitti brevi». Palermo, pertanto, non si differenzia dalle altre grandi città italiane.

Il presidente D'Amico

«Mantenere la presenza nei centri storici – ha dichiarato il Presidente di Confimprese Italia Guido D’Amico - è una necessità sociale e non più una questione di carattere solo economico». D’Amico fa poi un riferimento alla legge nazionale sulla concorrenza. «D’altronde – insiste – se per legge si fa una specie di appello ai sindaci per mediare sui prezzi degli affitti, vuol dire almeno due cose: l’abbandono dei centri storici da parte di commercianti ed artigiani va evitato e gli affitti troppo alti sono una causa del loro abbandono».