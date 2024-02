Palermo, è morta la fondatrice dell'Antica friggitoria Fratelli Caruso di corso dei Mille: il ricordo dei clienti

Il mondo dell'imprenditoria palermitana dà l'addio alla signora Anna (nella foto), titolare della storica Antica friggitoria paninoteca Fratelli Caruso che si trova in corso dei Mille. La signora nel 1955 aveva fondato l'attività che è una delle più antiche del capoluogo.

A dare la notizia è la stessa azienda attraverso il proprio profilo Facebook, postando anche una foto: «Oggi ci lascia una grande donna. I figli, nipoti e parenti tutti ne danno il triste annuncio. Fondatrice nel 1955 di quello che diventò poi l’attuale Antica Friggitoria Paninoteca Fratelli Caruso. Una donna forte e in gamba che ha sempre cercato di tenere unita tutta la numerosissima famiglia. Rip».

L'attività è molto conosciuta dai palermitani, non soltanto da chi vive nel quartiere e infatti sono tante le persone che in queste ore stanno testimoniando affetto ai parenti della donna, molto amata dai clienti della friggitoria.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti hanno voluto esprimere solidarietà alla famiglia, ricordando la donna. «Una grande mamma e nonna. Due alberi con radici profonde hanno dato vita ai un giardino rigoglioso, variegato e colmo di frutti. Una preghiera per lei, che lei continuerà a fare dal Cielo per voi», ha scritto Alerio Montalbano. E ancora, Pietra Scalici: «Condoglianze a voi tutti una donna sempre con il sorriso e con parole dolci x tutti riposa in pace». «Meravigliosa creatura. Non trovo parole più belle da dedicarti. Buon viaggio Zia… mancherai tantissimo», ha scritto Liliana Caruso.