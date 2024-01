Anello ferroviario di Palermo, installate le scale mobili nella fermata Politeama

Si installano le scale mobili nella fermata Politeama, cuore centrale dell'anello ferroviario di Palermo, che dovrebbe entrare in funzione nel 2024. I lavori vanno avanti di pari passo, e saranno consegnati (e dunque operanti) dopo l’ok di Ansfisa (l'agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria).

Siamo così entrati nel vivo della seconda fase della chiusura dell'anello ferroviario, con la tratta Politeama–Notarbartolo e una gara dal valore di oltre 90 milioni di euro. Per il completamento dell’opera è stato nominato come commissario straordinario di Governo, Christian Colaneri, direttore strategie e pianificazioni di Rfi.

La tratta oggetto dell’appalto interessa esclusivamente il tessuto urbano della città di Palermo: la linea è estesa 1,6 km, di cui circa 800 metri in galleria naturale (galleria Paternostro, da realizzarsi con scavo meccanizzato e include la realizzazione della nuova fermata Turrisi Colonna, l’adeguamento della fermata Politeama (oggetto dell’appalto di Chiusura dell’Anello - I Fase, attualmente in via di ultimazione) e la connessione con la stazione Notarbartolo sul passante ferroviario.