Il leader degli industriali Bonomi a Palermo: «Le imprese non vogliono aiuti per assumere, ma stimoli per investire»

Niente aiuti per le assunzioni ma condizioni favorevoli a investire e a fare crescere l’industria in Italia. La strada indicata dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che è intervenuto oggi (24 gennaio) a Palermo nel corso di una tavola rotonda nella sede della Banca d’Italia, è quella di un Paese che rifugge dall’assistenzialismo e cerca invece una crescita produttiva. «Non vogliamo - ha affermato Bonomi - aiuti che non ci sono dovuti. Dico da sempre che non voglio soldi pubblici per assumere, ma stimoli agli investimenti. Non è battaglia corporativa, ma nell’interesse del Paese. Senza industria non c’è Italia e senza industria non c’è Europa. Avere un’industria forte è nell’interesse del Paese».

«A Mario Draghi - ha detto Bonomi, riferendosi all’incontro avuto con l’ex governatore della Banca d’Italia, ex presidente della Banca centrale europea ed ex presidente del Consiglio dei ministri - abbiamo rappresentato la necessità fortissima di stimolo agli investimenti, in presenza di una classe politica europea che mi pare non abbia capito l’urgenza. Abbiamo la necessità di fare le cose velocemente e farle bene, perché queste azioni determineranno il futuro dell’Europa tra 20-30 anni. Abbiamo condiviso il fatto che è meglio presentare il documento sulla competitività dopo le elezioni europee, perché altrimenti rischiamo di bruciarlo».