Per i progetti in Sicilia e a Malta 57 milioni dai Fondi Ue, Aricò: «Priorità ad ambiente, economia sostenibile e cooperazione»

Oltre 57 milioni di euro di risorse per il finanziamento di progetti di cooperazione territoriale europea tra Sicilia e a Malta: il sud dell’Europa è sempre più protagonista con il rinnovo del programma di cooperazione territoriale europea 2021-2027, presentato questa mattina (mercoledì 6 dicembre) al terminal crociere del molo Vittorio Veneto a Palermo. Alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Alessandro Aricò, del desk officer del programma presso la Commissione europea Valeria Cenacchi e dell’autorità di gestione del programma Interreg Italia Malta Vicenzo Falgares, sono state messe in luce le quattro le aree prioritarie del nuovo programma: ricerca, innovazione e capitale umano per migliorare la competitività, sul quale si concentreranno il 30% delle risorse; cambiamenti climatici, protezione dell’ambiente ed economia circolare, che cui sarà dedicato sul 45% del finanziamento; Cultura e turismo sostenibile per lo sviluppo economico e l'inclusione sociale, che vedrà un fondo del 10%; e Governance dell’area transfrontaliera per la quale saranno allocate il 15% delle risorse.

«Un risultato positivo quello che ha contraddistinto il precedente programma, con ben 51 milioni spesi - ha sottolineano Aricò - due isole che sono il cuore del Mediterraneo e oggi inizia il nuovo ciclo di sostegno che sarà focalizzato sull’ambiente, la ricerca ed economia sostenibile, senza tralasciare le buone pratiche di cooperazione di amministrazione pubblica». «I due territori cooperano da 18 anni - ha evidenziato Falgares - la dotazione finanziaria di questo programma è continuata a crescere nel tempo sino ad oggi».

Il primo avviso di selezione dei progetti di cooperazione, per il quale è stata prevista l'allocazione di 27.669.483 euro sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, pari al 65% della dotazione finanziaria del programma, è già in pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Nel passato ciclo, sono stati 158 i beneficiari, 96 italiani e 62 maltesi, che hanno dato vita a a ben 33 progetti. «La cooperazione è un pilastro della coesione - ha spiegato Cenacchi - è il valore aggiunto di essere nell’Unione europea: parliamo di un programma la cui importanza non è mai stata messa in discussione. Siamo pronti per una nuova programmazione improntata ad una cooperazione marittima e con la novità della governance: un elemento nuovo, che potrà porre la collaborazione transfrontaliera tra Sicilia e Malta su basi stabili, sistemiche e di lungo periodo».

Nel video l'assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Alessandro Aricò, Valeria Cenacchi, del desk officer del programma presso la Commissione europea e Vicenzo Falgares, dell’autorità di gestione del programma Interreg Italia Malta