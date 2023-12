Poste cerca personale in tutta Italia: posizioni aperte anche in Sicilia

Poste Italiane cerca alcune figure professionali in tutta Italia, tra cui in Sicilia. I profili per cui è possibile presentare le candidature sono portalettere, sportellisti e impiegati. Le assunzioni avverranno in diversi uffici postali. È possibile presentare le candidature online, tramite la sezione web Poste Italiane lavora con noi.

Le posizioni aperte

Poste Italiane cerca portalettere e consulenti finanziari in varie sedi sul territorio nazionale; figure di fronte end a Bolzano, Trentino Alto Adige; addetti logistica SDA Express Courier nel Centro-Nord Italia; Junior developer in ambito IT a Roma; ingegneri esperti in ambito Real Estate a Torino, Milano, Genova, Mestre, Bologna, Pescara, Roma, Napoli, Palermo. E, infine, tirocinio professionale forense ex art. 41 legge n. 247/2012 presso le sedi di Roma, Napoli, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Venezia.

Portalettere

Per portalettere, la regione o le province di assegnazione saranno individuate in base alle esigenze aziendali. I candidati devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110; patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali; per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo. Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale), potranno essere contattati da Poste Italiane per il completamento del processo di selezione che prevede sia la prova d’idoneità alla guida del motomezzo (che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta) sia un colloquio. Il superamento della prova moto è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione.

Ingegneri esperti Real Estate

I candidati per il profilo di ingegneri esperti in ambito Real Estate devono essere: laureati in Ingegneria Edile, Edile-Architettura, Civile, Energetica, Industriale, Meccanica, Gestionale, Architettura che abbiano maturato 3-5 anni di esperienza professionale nella gestione di progetti immobiliari. Le risorse coordineranno, in qualità di project manager, le attività infrastrutturali su ciascun sito e, nello specifico, saranno coinvolte nel disegno dei nuovi spazi, nella progettazione delle opere edili e impiantistiche e nel coordinamento dei fornitori in fase di realizzazione, assicurando la corretta esecuzione delle progettualità. Tra le sedi di lavoro c'è anche Palermo.

Come presentare la domanda

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae tramite questa piattaforma riservata alle selezioni in corso presente nella sezione Poste Italiane “Lavora con noi” del sito web aziendale. Qui vengono segnalate le posizioni aperte per postini e altre figure. Occorre ricordare che Poste Italiane lascia visibili gli annunci nei periodi in cui ha necessità, quindi è possibile che vengano inseriti o tolti a distanza di giorni o settimane in funzione delle esigenze.