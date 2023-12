Istituto zooprofilattico Palermo, pubblicato un avviso per la direzione dell'area diagnostica sierologica

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, che ha sede a Palermo, ha pubblicato un Avviso per conferire l’incarico di direzione della struttura complessa denominata area diagnostica sierologica. A questa sarà preposto un dirigente veterinario o un dirigente sanitario biologo.

I compiti

La struttura complessa area diagnostica sierologica si occupa delle analisi sierologiche riguardanti i principali patogeni degli animali da reddito, da compagnia e selvatici. Inoltre, si occupa della sierologia relativa ai piani di eradicazione della brucellosi ovicaprina e bovina determinando la diagnosi nei confronti del genere Brucella spp dei ruminanti domestici e selvatici e della leucosi enzootica bovina, si occupa inoltre della Sierologia di altre patologie presenti in allevamenti siciliani. Inoltre, assolve ai compiti istituzionali in forza a disposizioni ministeriali e regionali riguardanti gli esami sierologici di laboratorio dei patogeni degli animali domestici e selvatici. Tali funzioni si svolgono in regime di accreditamento, mediante prove sierologiche accreditate conformi a quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) e nei manuali operativi.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’Istituto prima dell’immissione in servizio; godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una pubblica amministrazione.

I requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso di alcuni requisiti specifici: diploma di laurea magistrale o equipollente in medicina veterinaria o biologia; iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei medici veterinari o dei biologi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio; anzianità di servizio di sette anni e possesso della specializzazione in una delle discipline, per la categoria professionale dei veterinari o biologi ovvero anzianità di servizio di dieci anni. L’anzianità di servizio utile per l’accesso agli incarichi di direzione di struttura complessa deve essere maturata presso Istituti Zooprofilattici Sperimentali o altri enti del S.S.N. nel profilo professionale di dirigente veterinario o biologo; curriculum professionale in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza; attestato di formazione manageriale.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione va presentata entro il 27 dicembre 2023, in carta semplice, secondo il facsimile reperibile sul sito istituzionale www.izssicilia.it alla sezione Bandi di concorso. Deve essere presentata direttamente presso l’Ufficio Protocollo della sede centrale di Palermo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; oppure tramite Pec alla casella [email protected]; in tale caso fa fede la data di ricezione certificata dal gestore della stessa posta elettronica certificata.