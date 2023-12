Ecco lo stipendio dei 500 assunti alla Regione col concorsone, i nomi e le graduatorie di scorrimento

Quanto guadagneranno i primi 511 vincitori del concorsone della Regione, che a partire da martedì firmeranno i contratti di assunzione ed entreranno i servizio nei primi mesi del 2024? Secondo le nuove tabelle retributive della Regione, entrate in vigore a gennaio 2018, i dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nella classe C guadagneranno da un minimo di 13.666,21 euro (lorde e comprendente di tredicesima), circa 1.138 euro al mese, per la categoria C1, fino ad un massimo di 19.566,72 euro (circa 1.630 euro al mese) della categoria C8.

A questo, ovviamente, si devono aggiungere una serie di benefit e compensi straordinari spettanti agli impieganti secondo il contratto di servizio firmato da tutte le categorie sindacali, oltre che ovviamente dalla Regione.

Dopo due anni di attesa i Centri per l’impiego (Cpi) dell'Isola saranno dunque rimpinguati, con 487 posti in ballo, tra cui 176 profili professionali Iac (Istruttore amministrativo contabile) e 312 Oml (Operatore mercato del lavoro), in un iter quanto mai travagliato, fra conti in sospeso della Regione, ricorsi dei candidati, graduatorie bloccate e ricompilate.

Con l'approvazione del bilancio consolidato 2022 all’Ars, si è potuto dar corso alle assunzioni programmate, con l’immissione in ruolo delle persone che hanno superato le prove, con 52 tra di loro che nel frattempo hanno rinunciato al posto.

Non solo: attraverso il via libera dei documenti economico-finanziari, sarà possibile contrattualizzare altri 76 dipendenti tra avvocati, ufficiali amministrativi e tecnici vincitori di concorsi diversi e dunque destinati ad altre mansioni. I nuovi assunti, come spiegato dalla Regione stessa, saranno impiegati anche in alcuni settori in sofferenza (cioè a corto di personale), ma le destinazioni ancora non son state concordate e decise.

