L'annuncio dei 18 licenziamenti di Scarpe & Scarpe a Palermo, Forzinetti: «Proveremo a salvare i posti di lavoro»

«Faremo il possibile per scongiurare i 18 licenziamenti annunciati lo scorso maggio dall'azienda Scarpe e Scarpe. L'assessore comunale alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti, fa sapere che insieme al sindaco, Roberto Lagalla, è stato in costante contatto con i lavoratori e i sindacati.

«Nei prossimi giorni ipotizzeremo alcune soluzioni- dichiara Forzinetti -. Abbiamo chiesto un incontro sia all'azienda che opera all'interno del centro commerciale, sia alla proprietà della struttura, la società Multi veste Italy 4. Ci auguriamo che entrambi gli interlocutori siano disponibili a dialogare con l'amministrazione, allo stesso modo in cui lo siamo noi quando si tratta di sviluppare nuovi ed importanti obiettivi commerciali con le aziende. Sappiamo che il punto vendita fino ad oggi ha dato ottimi risultati commerciali e non capiamo la volontà di voler cessare l'unità produttiva. Vorremmo conoscere anche i rapporti commerciali tra i due interlocutori, considerando che spesso in maniera inopportuna e contraria alla legge, questo tipo di rapporti sono regolati con cessioni di ramo di azienda anziché contratti di locazione, eludendo così tutta una serie di tutele previste dalla legge 392 del 27 luglio 1978. Chiederemo chiarezza e possibili soluzioni per rispettare la dignità di tutti i 18 lavoratori coinvolti».