Università di Palermo, pubblicato un avviso per 3 tecnologi: i requisiti

L’università degli studi di Palermo ha pubblicato un avviso per la selezione di tre tecnologi con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di diciotto mesi rinnovabile con regime di tempo pieno categoria D posizione economica D3. Chi verrà selezionato sarà destinato, come riporta liveconcorsi.it, al dipartimento di culture e società.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: titolo di studio e qualificazione professionale specificati nell'avviso; età non inferiore agli anni 18; cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea o dichiarazione di essere familiari di soggetti non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; idoneità fisica all'impiego. È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di sottoporre a visita medica di controllo il/la vincitore/vincitrice di concorso in base alla normativa vigente; essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i nati fino al 1985; godimento dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, che impediscono la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

Valutazione titoli

Alla valutazione dei titoli è riservato un punteggio pari a 15 punti. Sono valutabili, purché attinenti all’attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca da svolgere, i seguenti titoli: documentata esperienza lavorativa in ambiti attinenti al profilo richiesto presso Enti di ricerca pubblici e privati per almeno 6 mesi, fino ad un massimo di 6 punti. Saranno calcolati, in proporzione e arrotondando il punteggio alla seconda cifra decimale, anche i periodi di servizio o contratto, espressi in mesi, se superiori ai 16 giorni. Altri titoli di studio: lauree ulteriori a quella utilizzata per l’accesso, specializzazioni postlaurea, assegni di ricerca, borse di studio, dottorato di ricerca: fino ad un massimo di 4 punti. Titoli informatici: ECDL (European Computer Driving License), MOS (Master Microsoft Office Specialist), Eipass (European Informatics Passport) o equivalenti: fino ad un massimo di 1 punto.

Le prove

Prevista una prova orale che consisterà in un colloquio che verterà sulle attività di cui al profilo richiesto, per la posizione selezionata. Durante il colloquio sarà, inoltre, accertata la conoscenza della lingua inglese nonché la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, Powerpoint, browser più utilizzati di internet). La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione ovvero, previa autorizzazione, in modalità telematica. La data, la sede e l’ora di svolgimento della prova orale saranno comunicate mediante avviso pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università e sul sito web istituzionale dell’Ateneo.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere presentata, per via telematica, entro le ore 12 dell'1 dicembre 2023, utilizzando l’applicazione informatica dedicata reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/unipa/.