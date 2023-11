Palermo, via libera del consiglio comunale al parco a mare dello Sperone

Il Consiglio comunale di Palermo approva a maggioranza il progetto per il Parco a mare dello Sperone. Fa parte di un gruppo di progetti che riguarda la Costa Sud. E’ stato redatto con il contributo del Dipartimento di architettura di Palermo. Prevede la realizzazione di un parco pubblico costiero che si svilupperà lungo la via Messina Marine e consentirà il risanamento di una vasta area con interventi di messa in sicurezza e di consolidamento del fronte a mare.

Previsti la demolizione di manufatti e fabbricati degradati, la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, campetti sportivi all’aperto, un campo di skateboard e due parcheggi pubblici. La spesa complessiva si aggira intorno ai 18 milioni. «Fa parte dei quattro progetti dei piani integrati finanziati dal Pnrr - dice l’assessore all’Ambiente Andrea Mineo – nasce dalla collaborazione con il commissario Zes di Palermo, Carlo Amenta».