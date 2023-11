Comune di Partinico, pubblicato un avviso per assistenti sociali e psicologi: i requisiti

Il Comune di Partinico, in provincia di Palermo, ha pubblicato un avviso di selezione per conferire incarichi di lavoro a 4 assistenti sociali e 1 psicologo.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; godimento dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti relativi all’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; non essere sottoposto a procedimenti penali; non essere soggetto a destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da un precedente impiego presso la pubblica amministrazione; non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di precedenti prestazioni affidate dal Comune di Partinico o errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;

non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono residenti / domiciliati;

avere piena disponibilità a svolgere i compiti e le attività oggetto del contratto secondo le modalità stabilite dagli uffici competenti;

avere idoneità psicofisica all’incarico; essere edotto dagli obblighi derivanti dal codice di comportamento, come recepito ed integrato dal Comune di Partinico; acconsentire al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l’esercizio dell’incarico.

I requisiti specifici

Occorre poi essere in possesso del titolo di studio connesso alla specifica professione ed essere iscritto al relativo ordine professionale; per gli Assistenti Sociali laurea magistrale LM 87 o laurea equipollente; per lo psicologo Laurea Magistrale LM 51; essere in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio della professione; esercitare la professione da almeno cinque anni comprovata da contratti di lavoro e/o incarichi; aver maturato una comprovata esperienza nella supervisione di Assistenti Sociali, nella tematica specifica del burnout, per un periodo non inferiore a 24 mesi, anche non consecutivi, negli ultimi 5 anni a favore di soggetti pubblici o privati.

La sede di lavoro

I destinatari del servizio sono gli operatori sociali e socio- sanitari impiegati nell’ambito del Distretto socio-sanitario n.41. Il servizio dovrà essere svolto presso la sede del Comune di Partinico capofila del DS 41 e le sedi dei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale (Partinico, Balestrate, Trappeto, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Camporeale, Giardinello, Montelepre, Borgetto).

Come presentare la domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione alla selezione per assistenti sociali e psicologi al Comune di Partinico devono essere presentate entro le ore 12.00 del 15 novembre 2023 tramite il portale di reclutamento inPA.