Damì, i professionisti della qualità

A Palermo in via Mariano Stabile 238 c’è la pizzeria Damì, gli artigiani della pizza. Una splendida realtà in fase di lancio che ospita nel migliori dei modi amici, famiglie, coppie che vogliono trascorrere una serata all’insegna di un’ottima pizza e tanti gustosi antipasti. La scelta dettata dalla voglia di cambiare e non frequentare sempre i soliti locali porta a questa piacevole scoperta. Il locale, nel cuore di Palermo, a un passo dalla zona dello shopping per eccellenza, ha aperto i battenti nel mese di aprile dello scorso anno ed è di proprietà della famiglia Ranno. Damì offre diverse tipologie di impasti: classico, contemporaneo, gluten free e cinque cereali. Il mercoledì il locale è chiuso .

La qualità delle pizze è straordinaria così come quella degli ingredienti utilizzati. Damì è specializzato nell'impasto delle pizze gluten free che, proposto da circa un mese, ha riscosso un grande successo di pubblico. Una pizzeria artigianale, che punta tutto sull’accoglienza dei suoi clienti. Un ambiente familiare, la simpatia del personale e l’utilizzo di ingredienti di prima scelta, hanno portato molti clienti a fare una tappa fissa in questo angolo di paradiso. È una pizza artigianale da lievito madre vivo, realizzata con prodotti freschi, leggera e gustosissima. Morbida dentro e croccante fuori. È una pizza che stimola la convivialità attraverso un’idea semplice: una pizza buona per tutti i gusti. L’impasto viene preparato ogni giorno, in partendo da farina, acqua e lievito madre vivo. Si lascia riposare 24 ore a temperatura ambiente controllata, tra i 20 e i 24 gradi. E ci «ricompensa» dando alla pizza quella inconfondibile consistenza morbida dentro e croccante fuori. Una vera prelibatezza. La pasta è buona; sorprende. Il servizio è veloce e puntuale, una meraviglia. Un modo genuino, amichevole, autentico e pieno di colori. Alla pizzeria Damì la pizza è una cosa seria, niente viene lasciato al caso: la scelta delle farine, la lievitazione, la cottura in forno a legna. Basta un salto per provare tante provare specialità. Ricette esclusive che puoi assaggiare solo da Damì, frutto dell'amore per questo lavoro e della ricerca continua che con passione viene portata avanti quotidianamente. Non sempre capita di mangiare una pizza realizzata a regola d'arte, con impasto ad alta idratazione e lunga lievitazione con ingredienti freschi e di qualità. Damì si candida a diventare un locale che catalizza estimatori della buona pizza in arrivo da tutta Palermo, e non solo... Un luogo in cui poter godere di un'esperienza gastronomica di qualità. La tonda diventa un piatto che ospita pietanze studiate negli abbinamenti e curate nella scelta della materia prima.

Nella foto Mirco Ranno