Palermo-New York: torna il volo diretto dopo 3 anni, prezzi e date

Torna ad essere operativo il volo Palermo - New York. Dal prossimo 9 giugno la compagnia aerea italiana Neos collegherà la Sicilia e gli Stati Uniti d'America con Boeing 787 che volerà due volte a settimana. Il volo Palermo - New York diretto è esistito fino al 2020, poi venne abolito a causa del Covid. Adesso, la compagnia Neos Air ha deciso di riattivare la tratta. In un periodo in cui è tornata alla ribalta la polemica sui prezzi alti per volare dalla Sicilia verso Roma e Milano, ecco che arriva una buona notizia per chi vuole spostarsi oltre Oceano.

Palermo - New York

I voli sono due a settimana, la domenica e il martedì e già a partire da oggi è possibile prenotare. Da Palermo la partenza è alle 11.25 dall’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’ di Punta Raisi per arrivare all’aeroporto ‘JFK’ T1 di New York alle 14.50, ora locale.

Palermo - New York, costi

La tariffa economy ‘promo’ per un adulto è fissata a 339,99 euro e prevede sedile standard, bagaglio da 8 kg in cabina e pasto.

Neos

Questa è una compagnia aerea italiana con hub all'Aeroporto di Milano-Malpensa che opera voli di linea e charter verso Spagna, Grecia, Egitto, Messico, Cuba, Cina, Repubblica Dominicana, Africa, Canada, Stati Uniti e Oceano Indiano.