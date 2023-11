Città metropolitana di Palermo, finanziati lavori nelle palestre del Volta e dell'Ascione

La Città metropolitana di Palermo investe nelle strutture sportive delle scuole. A beneficiarne sono due scuole del capoluogo: l’Istituto Alessandro Volta di via Santa Miloro e l’Istituto Ascione di via Centuripe. Verranno effettuati interventi per l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti didattici. I soldi verranno utilizzati anche per le le mense.

Per quanto riguarda il Volta, il finanziamento del ministero dell’Istruzione è di 256 mila euro. Ad aggiudicarsi la gara è stata la Cofab di Mussomeli (con un ribasso del 31,9 per cento). Un’altra ditta di Mussomeli ha vinto la gara per l’Istituto Ascione (nella foto). È la Genco Costruzioni. L’importo dell’appalto è di 190 mila euro. È stato offerto un ribasso del 22,6 per cento.