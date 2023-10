Le erbe aromatiche delle Madonie pronte a sbarcare negli Usa

L’azienda «Gangi Dante», capofila del progetto Aromatiche Madonie, ha ospitato una delegazione americana che si occupa di import/export di prodotti agroalimentari e che sta realizzando un tour conoscitivo dei clienti per scoprire il contesto socio-culturale di riferimento, le procedure di lavorazione della filiera e lo staff degli operatori che ruotano attorno al loro fornitore.

L’azienda di Resuttano si presenta, insieme ai suoi collaboratori, facendo squadra con le compagne di viaggio del progetto Aromatiche Madonie e mira a rappresentare tutto il comprensorio, attraverso la presenza del sindaco del Comune di Resuttano Rosario Carapezza, del sirettore del Gal ISC Madonie Dario Costanzo, e dei partner di progetto.

Un pranzo tematico, presso l’agriturismo borgo Tudia, con un menù rigorosamente improntato alla valorizzazione delle erbe aromatiche e dei prodotti locali, ha fatto poi da cornice alla visita guidata all’azienda.

Una occasione unica per far conoscere il nostro territorio, afferma il presidente del Gal Isc Madonie, Francesco Migliazzo, e ancora, la capacità imprenditoriale, lo spirito di cooperazione e la qualità delle nostre produzioni agroalimentari capaci di chiudere in maniera sostenibile la filiera anche attraverso una attenzione all’ambiente e alla salute.

Nel video le interviste a: Rosario Carapezza sindaco del Comune di Resuttano, Dario Costanzo direttore del Gal Isc Madonie, Angela Gangi dell’azienda Dante Gangi, Mauro Gangi manager esporta azienda Dante Gangi, Rolando Beramendi Ceo di Manicaretti import/export Usa