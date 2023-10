Dal packaging sicuro alla ginocchiera per i dati medici: ecco i 7 progetti siciliani in finale alla StartCup di Unicredit

Ecco i sette progetti siciliani che andranno in finale alla StartCup di Unicredit.

Università degli Studi di Catania

BioTappo

Si tratta di un sistema di sicurezza innovativo applicabile su involucri e packaging in PET utilizzati per conservare liquidi alimentari; questa soluzione è stata sviluppata per proteggere i consumatori dall'esposizione continua dei contenitori a temperature eccessive, che possono provocare il rilascio di sostanze nocive nel liquido contenuto. L’innovazione prevede l'applicazione di un film termosensibile per rilevare l'esposizione delle bevande imbottigliate in PET a temperature elevate: il film segnala l'esposizione del contenitore a una temperatura critica predeterminata, indicando eventuali alterazioni dello stato di salubrità del contenuto.

Passi in segni

Nasce per affrontare esigenze linguistiche specifiche di un’utenza eterogenea, tra cui persone sorde e sordocieche, promuovere l'accessibilità linguistica e sensoriale con servizi di interpretariato da e verso la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e LIS tattile (LISt), sottotitolaggio, utilizzando tecnologie basate sull'AI. L'obiettivo è abbattere le barriere comunicative e rispondere ai bisogni giuridicamente riconosciuti. Passi In Segni intende costruire una piattaforma web innovativa e integrata rivolta a persone sorde e sordocieche, nonché a individui con bisogni linguistici diversificati; i servizi saranno disponibili per enti pubblici e privati, garantendo l'accesso ai diritti fondamentali (l'assistenza sanitaria, l'informazione, l'istruzione e la partecipazione attiva nella vita quotidiana degli utenti); inoltre, la piattaforma sarà aperta anche a singoli individui con esigenze linguistiche specifiche, contribuendo così a promuovere l'inclusione e l'accessibilità per tutti.

Smart Knee

Si pone l’obiettivo di fornire ai medici specializzati nel settore muscoloscheletrico (ortopedici, fisiatri, reumatologi, medici dello sport) un servizio di report di dati raccolti attraverso una ginocchiera dotata di sensori inerziali. Il cuore della soluzione è alimentato da un progetto di ricerca innovativo, basato sull’utilizzo di un modello di machine learning per analizzare i dati del movimento umano raccolti in 24 ore; Smart Knee aspira a rivoluzionare in particolare la ricerca sull’Osteoartrosi del ginocchio, facendo leva su un sistema di "big data", in continuo aggiornamento e ampliamento grazie all'utilizzo della ginocchiera. Questo approccio (che mette la tecnologia direttamente nelle mani dei professionisti senza barriere economiche iniziali) consente al medico di avere una visione realistica della condizione del paziente, offrendo un metodo più accurato e tempestivo per la diagnosi e la gestione della patologia, ma al contempo mira ad accelererare la ricerca, portando a nuove scoperte e comprensioni nel campo.

Università degli Studi di Messina

Apparato strumentale low-cost e portatile per la misura di parametri fisici di celle solari

Nasce dalla necessità di valutare le prestazioni di celle solari outdoor mediante l’analisi di parametri fisici (come corrente e tensione) cha cambiano a seconda della cella, del posizionamento geografico dell’impianto fotovoltaico e delle condizioni ambientali. L’idea di impresa si propone di sviluppare un apparato di misura, realizzabile a basso costo e facilmente trasportabile, che permette la valutazione di alcuni parametri fisici che caratterizzano una cella solare (come ad esempio l'efficienza). La strumentazione prevede l’acquisizione e l'analisi dei dati e la relativa visualizzazione su pagina web. Inoltre è prevista la prestazione di servizi sussidiari strumentali, collaterali o connessi all’attività di acquisizione ed analisi dei dati (creazione di database, assistenza riparazione prodotto); la realizzazione e lo studio di celle solari realizzate presso enti pubblici e privati con lo scopo di testing e validazione della qualità; l’adattamento degli standard del prodotto alle richieste del cliente (attività di ricerca, didattica, uso privato).

Università degli Studi di Palermo

BioRESystem

Nasce dall’idea di sviluppare un servizio basato su un sensore ambientale in grado di studiare, in real time, gli effetti di inquinanti a livello aereo su una mucosa respiratoria riprodotta ex vivo, attraverso il monitoraggio del rilascio di molecole specifiche (proinfiammatorie ed indici di stress cellulare), con la possibilità di verificarne gli effetti a livello macroscopico e microscopico. Il servizio si rivolge a diversi segmenti di clientela: aziende di consulenza ambientale, istituti di ricerca, laboratori che vogliono condurre un’analisi mirata sugli effetti dell’esposizione ambientale sulla mucosa respiratoria umana, ma anche agenzie governative, imprese private, strutture sanitarie.

Algaemining

Il progetto si basa sulla coltivazione di microalghe ai fini della produzione di biomassa secca, ottenuta attraverso processi sostenibili e a ridotto impianto ambientale (le microalghe svolgono un ruolo cruciale nella fissazione del biossido di carbonio, CO2, contribuendo così all'abbattimento delle emissioni inquinanti) e tramite l'utilizzo di impianti dotati di fotobioreattori di ultima generazione e di nuove tecnologie all'avanguardia all'interno di impianti indoor. La biomassa ottenuta, di alta qualità in termini di composizione e purezza, può essere utilizzata come ingrediente chiave per l'industria nutraceutica e cosmetica.

Easy-G

Si tratta di una soluzione indossabile innovativa basata su filato da ricamo conduttivo e consistente in una maglietta in cotone capace di acquisire in modo continuativo il segnale ECG, monitorando in tempo reale le funzionalità del muscolo cardiaco. In particolare, il dispositivo è realizzato mediante l’impiego di una comune maglietta in cotone nella quale vengono ricamati, utilizzando il filato conduttivo, degli elettrodi in tessuto in strategiche aree del torace, interconnessi mediante altro filato da ricamo conduttivo che funge da linea di connessione con un sistema a microcontrollore alimentato a batteria e in grado di amplificare, condizionare ed elaborare i segnali ECG; questo inoltre è in grado di analizzare e trasmettere i dati senza fili ad uno smartphone, ad un tablet, ad un computer o ad un dispositivo di monitoraggio dedicato per l'analisi e la visualizzazione. Nel futuro è possibile dotare la maglietta di ulteriore componentistica elettronica in grado di incrementarne sensibilmente le funzionalità.