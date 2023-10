Comune di Bagheria, concorso per 5 assistenti sociali: i requisiti, il bando

Il Comune di Bagheria, in provincia di Palermo ha indetto un concorso per assistenti sociali. Le 5 unità verranno assunte nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Il concorso è stato indetto dal Comune di Bagheria in qualità di Comune capofila del distretto socio sanitario 39, pertanto le sedi di lavoro saranno presso le aree del suddetto distretto.

IL BANDO

I requisiti

I candidati dovranno possedere: cittadinanza italiana o di altra condizione prevista in modo esplicito dal bando; età non inferiore agli anni 18; godimento dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per taluno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti e puniti dal codice penale; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

idoneità psico-fisica a svolgere l’impiego; assolvimento degli obblighi militari ove previsto; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per avere prodotto, al fine di conseguire l’impiego, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; non essere in una delle cause di incapacità previste dalla legge; non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D. Lgs n. 165/2001 ss.mm.ii; conoscenza della lingua inglese; capacità di utilizzo del computer e conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse (ad esempio Microsoft Office, Open Office, posta elettronica, etc.). Sono previste riserve per i volontari FF.AA..

I requisiti specifici

I candidati dovranno possedere anche requisiti specifici, tra cui uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento in Servizio Sociale ed equipollenti; laurea triennale equiparata; laurea magistrale equiparata. Inoltre, dovranno avere iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali; abilitazione alla professione di Assistente Sociale.

Le prove

Qualora il numero delle domande ricevute dall’Amministrazione fosse superiore a 40 volte il numero dei posti messi a concorso, è prevista la prova preselettiva. Le prove d’esame saranno invece 5: 2 prove scritte, 2 prove di accertamento e 1 prova orale. Le materie sulle quali verteranno le prove sono: nozioni di Diritto amministrativo e ordinamento Amministrativo degli EE.LL. nella Regione Siciliana; legislazione nazionale, regionale e comunale sui servizi socio-assistenziali; sistema integrato di interventi e servizi sociali delle seguenti aree: anziani, minori, disabilità, stranieri, famiglia, fasce deboli; normativa nazionale e regionale in tema di organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali; conoscenza del sistema territoriale dei servizi sociali; processi di programmazione, organizzazione e gestione relativi ai servizi socio-assistenziali di competenze dell’Ente Locale; codice del terzo settore; elementi di diritto civile con particolare riferimento al diritto di famiglia; elementi di diritto del lavoro; diritti e doveri dei dipendenti pubblici; cenni in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione, e privacy; codici di comportamento dei dipendenti pubblici; sicurezza sui luoghi di lavoro; nuovo codice degli appalti; conoscenza della Legge 328/2000, Fondi PAC (infanzia, anziani,…) Fondo Povertà, Fondo non autosufficienza per i disabili, reddito di cittadinanza e sua evoluzione; conoscenza della lingua inglese; nozioni di informatica generale (Conoscenza dell’ambiente Windows, internet, Microsoft Excel).

Come presentare la domanda

La domanda per partecipare al concorso deve essere presentata esclusivamente in via telematica, entro le ore 11.00 del 19 ottobre 2023, attraverso il portale unico del reclutamento della pubblica amministrazione inPA.