Ecco come sarà la nuova stazione centrale di Palermo: inizio lavori nel 2024

Per la stazione di Palermo Centrale è in corso da parte di Rete Ferroviaria Italiana, in collaborazione con Grandi Stazioni Rail, un importante progetto di riqualificazione architettonica, funzionale e strutturale che, interessando gli spazi esterni, interni e l’ambito dell’accessibilità, consentirà un notevole miglioramento della funzionalità e degli standard qualitativi per i viaggiatori.

La stazione di Palermo Centrale riveste un ruolo nodale nel trasporto pubblico regionale e si trova in una posizione strategica per la città e per l’accesso al servizio di trasporto pubblico. Gli interventi hanno quindi lo scopo primario di implementarla come nodo trasportistico, oltre che valorizzarne il prestigio storico ed architettonico.

Il progetto in corso si propone di avviare una significativa riqualificazione della stazione, a partire dal recupero di elementi storici caratterizzanti il fabbricato, che possa incidere favorevolmente anche sul contesto urbano in cui si inserisce.

Elementi cardine del progetto sono quindi l’accessibilità, l’accoglienza, l’attrattività, l’inclusione e la connessione, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio storico ed alla sostenibilità dei materiali impiegati.

Sono previste due macrofasi per la realizzazione. La prima fase riguarda interventi di immediata attuazione per garantire una più efficace accessibilità ai treni ed include nuova pavimentazione dei marciapiedi con interventi per migliorare l’accessibilità per le persone a mobilità ridotta; la ristrutturazione delle pensiline; una prima sistemazione della corte interna nella sua attuale configurazione spaziale con il rifacimento della segnaletica, del wayfinding, degli arredi

L’avvio degli interventi di questa prima fase è previsto nel primo semestre del 2024, con un investimento stimato di circa 8 milioni di euro. Sempre nell’ambito della prima fase degli interventi, con avvio dei lavori nel primo semestre del 2024, è previsto anche il restauro della facciata principale del fabbricato viaggiatori, per un investimento pari circa a 3,7 milioni di euro, finanziato dal MIT.

La seconda fase di intervento riguarda la riqualificazione architettonica e funzionale degli spazi. È stato completato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed è in fase di avvio il Progetto Definitivo. Nello specifico sono previsti il miglioramento sismico del fabbricato storico; la riqualificazione dell’atrio di stazione, la riconfigurazione della biglietteria e dei servizi annessi; la riconfigurazione delle aree esterne con percorsi pedonali protetti per connettere i due terminal del trasporto pubblico locale; la realizzazione della copertura nella corte alla testa dei binari, un’opera architettonica che reinterpreta in chiave moderna quella storica, sfruttando tecnologie nuove e sostenibili, sotto la quale troveranno spazio nuovi servizi per il viaggiatore.

L’importo presunto degli interventi di questa seconda fase, al netto di successivi approfondimenti, è stimato in circa 20 milioni di euro.