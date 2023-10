Cure e farmaci veloci: le nuove frontiere della salute sbarcano nel palazzo del Giornale di Sicilia

Nel palazzo in cui ha sede il Giornale di Sicilia, in via Lincoln 21, a Palermo, è stato inaugurato oggi un hub digitale di mille metri quadrati che ospiterà la sede siciliana di Cgm Pharmaone e quella di Pharmap, aziende internazionali del settore della salute. «L’inaugurazione della nuova sede di Pharmap - dichiara Lino Morgante, presidente di Ses Giornale di Sicilia-Gazzetta del Sud - è uno dei tasselli fondamentali del recupero e rilancio della sede storica del Giornale di Sicilia appena ristrutturata, in chiave molto più moderna e funzionale. L’insieme delle realtà aziendali e imprenditoriali che stanno nascendo a fianco della redazione del nostro quotidiano faranno del palazzo di via Lincoln uno dei poli pulsanti della città, in un’ottica di sviluppo che guarda al contemporaneo, mischiando il fervore e il valore di realtà diverse ed eterogenee».

CompuGroup Medical (Cgm) è una multinazionale tedesca con sedi in tutto il mondo che si occupa di digital health, cioè la creazione di un sistema automatizzato dedicato ai pazienti e non solo. L’obiettivo è automatizzare tutti i processi per offrire digitalmente le informazioni necessarie. La Cgm produce gestionali e software per il personale medico. Pharmap invece è nata come start-up palermitana nel 2016, da un’idea di Giuseppe Mineo e Giulio Lo Nardo, il cui core businnes è il delivery dei farmaci, rivolto non solo ai consumatori ma anche alle farmacie, con consegna a domicilio delle medicine.

Nel video realizzato da Tgs le dichiarazioni di Giuseppe Mineo e Giulio Lo Nardo, domani, 7 ottobre, sul Giornale di Sicilia in edicola il servizio di Giovanna Cirino con le foto di Alessandro Fucarini